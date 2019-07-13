Иранская команда "Занджан" выиграла международный турнир по кикбоксингу

Команда "Занджан" завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей в этом турнире. Другие иранские команды "Западный Азербайджан" (8 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей) и "Восточный Азербайджан" (4 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей) заняли второе и третье места в соревнованиях, соответственно.

Международный турнир по кикбоксингу в 10 весовых категориях прошел среди детей, кадетов, юниоров и взрослых.

Команды из Азербайджанской Республики, Ирака, Афганистана и Пакистана также приняли участие в этом турнире.

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