Иран готов создать совместную кредитную линию для технологического сотрудничества с Россией

Об этом он заявил в пятницу на ирано-российском торгово-технологическом саммите, проходившем в гостинице "Азимут" в Москве.

"Иранские ЭкоСистемные Технологии и инноваций претерпела значительные изменения в последние годы и достигла значительных успехов", - отметил он.

"Иранские компании и предприятия, основанные на знаниях значительно улучшили свои возможности по разработке передовых технологий, таких как биотехнология, информация и коммуникации, а также нанонаука", - добавил Вахдат.

"Торговые отношения между Ираном и Россией уже давно нарастают, и иранские предприятия и стартапы готовы углублять технологическое сотрудничество наряду с деловыми отношениями", - продолжил он.

"Также, если российская сторона заинтересована в этом, мы готовы содействовать и поддерживать технологическое сотрудничество между двумя сторонами путем создания совместной кредитной линии", - заключил он.

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