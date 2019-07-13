13 июля 2019 - 12:58
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Иран готов создать совместную кредитную линию для технологического сотрудничества с Россией

Иран готов создать совместную кредитную линию для технологического сотрудничества с Россией

Тегеран, 13 июля, ИРНА – Глава иранского национального инновационного фонда Али Вахдат на ирано-российском торгово-технологическом саммите заявил о готовности страны создать совместную кредитную линию для технологического сотрудничества с Россией.

Об этом он заявил в пятницу на ирано-российском торгово-технологическом саммите, проходившем в гостинице "Азимут" в Москве.

"Иранские ЭкоСистемные Технологии и инноваций претерпела значительные изменения в последние годы и достигла значительных успехов", - отметил он.

"Иранские компании и предприятия, основанные на знаниях значительно улучшили свои возможности по разработке передовых технологий, таких как биотехнология, информация и коммуникации, а также нанонаука", - добавил Вахдат.

"Торговые отношения между Ираном и Россией уже давно нарастают, и иранские предприятия и стартапы готовы углублять технологическое сотрудничество наряду с деловыми отношениями", - продолжил он.

"Также, если российская сторона заинтересована в этом, мы готовы содействовать и поддерживать технологическое сотрудничество между двумя сторонами путем создания совместной кредитной линии", - заключил он.

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