13 июля 2019 - 12:53
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Иран и Россия подчеркнули расширение отношений в области технологий

Иран и Россия подчеркнули расширение отношений в области технологий

Москва, 13 июля, ИРНА – Вице-президент Исламской Республики Иран по научным и технологическим вопросам Сурена Саттари и помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко на совещании по науке и техналогиям, подчеркнули растущее сотрудничество между Ираном и Россией в этой области.

На встрече также присутствовали посол Исламской Республики Иран Мехди Санаи и члены делегаций двух стран, и были изучены пути развития двустороннего сотрудничества в области технологий.

"К счастью, сотрудничество между двумя странами в области технологий развивается быстрыми темпами, и с реализацией двусторонних соглашений увидим значительные успехи в этой области", - отметил Саттари.

По его словам, расширение технологического сотрудничества между Ираном и Россией может привести к прогрессу двух стран в различных областях.

Фурсенко также в свою очередь пояснил, что основанные на знаниях компании в Иране и России должны укреплять сотрудничество для достижения этой цели.

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