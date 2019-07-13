Первый туристический поезд из Тегерана прибыл в иранский город Хамадан

Поезд раз в неделю перевозит 300 туристов в город Хамадан в рамках однодневного тура.

Время в пути составит 3 часа и 20 минут. Близость Хамадана к столице может увеличить число туристов.

Хамадан — один из самых древних городов мира, столица Мидийского царства и первая столица древней Персии, один из центров развития цивилизации и родина многочисленных персидских династий, в наши дни — столица одноименной области Ирана. Город лежит у подножия горы Алванд в 400 км юго-западнее Тегерана. Историческое прошлое и достопримечательности города Хамадан привлекают много туристов.

В окрестностях города тысячи туристов привлекают такие объекты, как живописные долины Морад-Бег и Аббас-Абад, пещеры Али-Садр (75 км севернее города, одна из самых обширных пещер мира), пещера Алисадр (75 км северо-западнее Хамадана), деревня гончаров Лалейн, руины храма периода Селевкидов в городке Нахаванд, а также небольшое ущелье с водопадом на окраине Хамадана — популярное место отдыха местных жителей.

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