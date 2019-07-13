Оман готов к инвестиции в проекты иранского Чабахара

Иранский министр и председатель совместной комиссии взаимодействия Ирана и Омана Раза Рахмани во главе торговой делегации с двухдневным визитом посетил Маскат для встречи с оманскими властями.

Он на встрече со своими оманскими коллегами призвал к расширению экономических связей.

Указав на братские отношения Ирана и Омана, Рахмани заявил о важности укрепления транспортного сотрудничества.

Ахмед Мохаммед Салем аль-Футаиси также на этой встрече заявил, что Оман приветствует расширение двусторонних отношений во всех областях.