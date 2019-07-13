Оман готов к инвестиции в проекты иранского Чабахара

Иранский министр и председатель совместной комиссии взаимодействия Ирана и Омана Раза Рахмани во главе торговой делегации с двухдневным визитом посетил Маскат для встречи с оманскими властями.
Он на встрече со своими оманскими коллегами призвал к расширению экономических связей.
Указав на братские отношения Ирана и Омана, Рахмани заявил о важности укрепления транспортного сотрудничества.
Ахмед Мохаммед Салем аль-Футаиси также на этой встрече заявил, что Оман приветствует расширение двусторонних отношений во всех областях.
Тегеран, 13 июля, ИРНА – Министр транспорта и коммуникаций Омана на встрече с министром промышленности, рудников и торговли Ирана подчеркнул необходимость развития сотрудничества в морской области, выразив готовность к инвестиции в проекты развития порта Чабахар.
Иранский министр и председатель совместной комиссии взаимодействия Ирана и Омана Раза Рахмани во главе торговой делегации с двухдневным визитом посетил Маскат для встречи с оманскими властями.
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