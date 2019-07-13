Задержанный в Гибралтаре экипаж танкера, перевозившего иранскую нефть, отпущен

Полиция также сообщила, что расследование продолжится, а судно все еще находится под арестом.

Вчера полиция Гибралтара также сообщила об аресте двух капитанов танкера, задержанного в этом районе по обвинению в нарушении санкций ЕС против Сирии.

4 июля западные СМИ объявили о захвате нефтяного танкера Grace 1, утверждая, что судно было арестовано за нарушение санкций ЕС против Сирии.

Иран, отвергнув обвинения, заявил, что Сирия не является пунктом назначения этого танкера, и порт Банияс в Сирии не способен на постановку в док этого огромного корабля

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