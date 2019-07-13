Сборная Ирана по волейболу уступила Бразилии в Лиге наций 2019

При этом Ирану не удалось выйти в число четырех лучших команд турнира.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Ирана Милад Эбадипур, который набрал 24 очка.

Сборная Бразилии стала последним участником полуфинала. Ранее в эту стадию пробились команды России, Польши и США. Сборные Ирана и Франции завершили свое выступление, заняв пятое и шестое места соответственно. Полуфинальные пары определятся после заключительного матча группы А между командами России и США.

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