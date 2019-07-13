13 июля 2019 - 09:05
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Сборная Ирана по волейболу уступила Бразилии в Лиге наций 2019

Сборная Ирана по волейболу уступила Бразилии в Лиге наций 2019

Тегеран, 13 июля, ИРНА – Сборная Ирана по волейболу, которая обыграла сильные команды и вышла в финальный турнир, уступила Бразилии в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Встреча завершилась со счетом 3-2.

При этом Ирану не удалось выйти в число четырех лучших команд турнира.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Ирана Милад Эбадипур, который набрал 24 очка.

Сборная Бразилии стала последним участником полуфинала. Ранее в эту стадию пробились команды России, Польши и США. Сборные Ирана и Франции завершили свое выступление, заняв пятое и шестое места соответственно. Полуфинальные пары определятся после заключительного матча группы А между командами России и США.

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