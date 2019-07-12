МИД Ирана выступил в поддержку политики единого Китая

"Аббас Мусави осудил любое вмешательство во внутренние дела Китая и провокационные действия в Тайване и Гонконге в последние дни", говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Отметим, что ранее посол КНР в Лондоне Лю Сяомин на брифинге заявил, что глава МИД Великобритании вмешивается во внутренние дела Китая, заявляя о поддержке протестов в Гонконге, и должен серьезно задуматься о последствиях своих слов и действий.

Китайский посол обвинил Лондон в покровительстве насилию и правонарушениям, подчеркнув, что, несмотря на сохранение принципа "одна страна — две системы", Сянган является неотъемлемой частью КНР, а не Гонконгом при колониальном правлении Лондона, поэтому происходящие там протесты и другие события являются исключительным внутренним делом Китая.

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