12 июля 2019 - 23:06
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МИД Ирана выступил в поддержку политики единого Китая

МИД Ирана выступил в поддержку политики единого Китая

Тегеран, 12 июля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил полную поддержку "политики единого Китая", и осудил деструктивное вмешательство правительств США и Великобритании во внутренние дела этой страны.

"Аббас Мусави осудил любое вмешательство во внутренние дела Китая и провокационные действия в Тайване и Гонконге в последние дни", говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.  

Отметим, что ранее  посол КНР в Лондоне Лю Сяомин на брифинге заявил, что глава МИД Великобритании вмешивается во внутренние дела Китая, заявляя о поддержке протестов в Гонконге, и должен серьезно задуматься о последствиях своих слов и действий.

Китайский посол обвинил Лондон в покровительстве насилию и правонарушениям, подчеркнув, что, несмотря на сохранение принципа "одна страна — две системы", Сянган является неотъемлемой частью КНР, а не Гонконгом при колониальном правлении Лондона, поэтому происходящие там протесты и другие события являются исключительным внутренним делом Китая.

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