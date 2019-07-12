12 июля 2019 - 16:30
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КНР: Иран не нарушил ядерную сделку

КНР: Иран не нарушил ядерную сделку

Пекин, 12 июля. ИРНА — Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун назвал неприемлемым преувеличение решения Ирана по ядерной сделке, заявив, что Иран не нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Преувеличение решения Ирана по обогащению урана на уровне выше 3,67% не является правильным", заявил Фу Цун.

По словам дипломата, не нужно беспокоиться о решении Ирана обогащать уран выше уровня, предусмотренной ядерной сделкой так, как этого недостаточно для создания ядерного оружия.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны.  При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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