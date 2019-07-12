КНР: Иран не нарушил ядерную сделку

"Преувеличение решения Ирана по обогащению урана на уровне выше 3,67% не является правильным", заявил Фу Цун.

По словам дипломата, не нужно беспокоиться о решении Ирана обогащать уран выше уровня, предусмотренной ядерной сделкой так, как этого недостаточно для создания ядерного оружия.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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