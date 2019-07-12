МИД Ирана потребовал немедленно отпустить задержанный в Гибралтарском проливе танкер

Выступая на пресс-конференции в агентстве ИРНА, Мусави заявил, что Иран считает неприемлемым задержание танкера с иранской нефтью в Гибралтаре из-за санкций, и призвал Лондон немедленно отпустить его.

4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

По словам Мусави, утверждения Лондона о том, что танкер был задержан в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии, не соответствуют действительности. При этом он напомнил, что Иран не подпадает под какое-либо европейское нефтяное эмбарго.

Он опроверг сообщения о том, что " Grace-1" перевозил нефть в Сирию. "Хотя, насколько мы знаем, в Европе выступают против экстерриториальности", резюмировал он.

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