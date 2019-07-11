11 июля 2019 - 22:42
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News Code 83391904
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МИД РФ: внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ является уроком для США

МИД РФ: внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ является уроком для США

Москва, 11 июля, ИРНА - На вчерашней сессии Совета управляющих МАГАТЭ ни одна страна не поддержала политику США в отношении Ирана, и, несмотря на это, они призвали к реализации ядерной сделки, что стало уроком для США. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всем понятно, что первопричиной нынешней напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) является проводимая Вашингтоном политика максимального давления на Тегеран, замешенная на антииранских настроениях и стремлении добиться смены власти в суверенном государстве", - указала она.

"Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ 10 июля по иронии судьбы созывалась по просьбе США. Именно Вашингтон в мае 2018 года объявил о своем выходе из СВПД, в одностороннем порядке отказался от всех соответствующих обязательств, - отметила дипломат. - Мы слышим, как США продолжают требовать именно от Ирана неукоснительного соблюдения всех условий ядерной сделки, которую американская сторона более года торпедирует, мешая всем остальным странам заниматься ее осуществлением".

Как подчеркнула Захарова, американская позиция не только не получила поддержки МАГАТЭ, но и подверглась серьезной критике.

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