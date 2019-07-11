Агрессивная политика Соединенных Штатов помешала работе учреждений, поддерживающих инвалидов

Далее приводится текст заявления.

История показывает, что политика властолюбия среди правителей является основным фактором декаданса развивающихся обществ, последствия которых для человека и общества не так серьёзно рассматривается.

Мировые нации обычно измеряют цену войны долларом, потерянным производством или числом убитых или раненых солдат. В редких случаях, цена войны измеряется количеством страданий отдельных людей. При этом настоящие проигравшие в войнах - это обычные люди стран, которые находятся вдали от центра власти, и они сильно обременены тяжелым влиянием экономических санкций, которые сегодня являются мощным инструментом и эффективной альтернативой войне.

Экономические санкции США против Ирана находятся в противоречии правозащитному лозунгу американских государственных деятелей. Потому что они с одной стороны усиливают санкции против Ирана, особенно в экономической сфере, и заявляют о готовности направить необходимую помощь в случае стихийных бедствий, таких как недавние наводнения в Иране, с другой стороны.

Такие двойные стандарты в самом глубоком смысле говорит о том, что правители США и, в первую очередь, президент страны считают санкции неправильными и, несмотря на настойчивость, сами не верят в правильность этого шага.

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