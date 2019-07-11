11 июля 2019 - 22:02
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News Code 83391879
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Китай: Персидский залив играет важную роль в снабжении энергией и международном мире

Китай: Персидский залив играет важную роль в снабжении энергией и международном мире

Пекин, 11 июля, ИРНА - Представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан подчеркнул, что Персидский залив играет важную роль в глобальном энергоснабжении, а также в стабильности мира в регионе, и страна хочет, чтобы все стороны сохраняли спокойствие.

Гэн Шуан в четверг на еженедельной пресс-конференции в Пекине в ответ на вопрос журналиста, который утверждал, что Корпус стражей исламской революции Ирана намеревался задержать британский танкер в Ормузском проливе вчера заявил, что «я не могу комментировать, потому что нужно больше информации.»

Однако он выразил надежду, что стороны смогут сохранять спокойствие и сдержанность, предпринять практические шаги, чтобы не допустить обострения напряженности и совместно защитить мир и стабильность в регионе Персидского залива.

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