Китай: Персидский залив играет важную роль в снабжении энергией и международном мире

Гэн Шуан в четверг на еженедельной пресс-конференции в Пекине в ответ на вопрос журналиста, который утверждал, что Корпус стражей исламской революции Ирана намеревался задержать британский танкер в Ормузском проливе вчера заявил, что «я не могу комментировать, потому что нужно больше информации.»

Однако он выразил надежду, что стороны смогут сохранять спокойствие и сдержанность, предпринять практические шаги, чтобы не допустить обострения напряженности и совместно защитить мир и стабильность в регионе Персидского залива.

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