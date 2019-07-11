11 июля 2019 - 18:02
Journalist ID: 2074
News Code 83391711
0 Persons

Украинец был арестован в иранском Ардакане за незнание законов

Украинец был арестован в иранском Ардакане за незнание законов

Йезд, 11 июля, ИРНА - Украинец, который не полностью знал законы Исламской Республики Иран, был арестован соответствующими органами города.

Этот человек был задержан в районе Харанага, фотографируя квадрокоптером военные объекты. Он в настоящее время задержан силами безопасности.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 11 =