Украинец был арестован в иранском Ардакане за незнание законов

Этот человек был задержан в районе Харанага, фотографируя квадрокоптером военные объекты. Он в настоящее время задержан силами безопасности.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
Йезд, 11 июля, ИРНА - Украинец, который не полностью знал законы Исламской Республики Иран, был арестован соответствующими органами города.
Этот человек был задержан в районе Харанага, фотографируя квадрокоптером военные объекты. Он в настоящее время задержан силами безопасности.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
Your Comment