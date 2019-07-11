В иранском Йезде обнаружили 395 кг наркотиков

Контрабандисты намерились перевезти партию на восток страны.

По словам начальника, в первом квартале этого года в провинции Йезд было обнаружено более семи тонн наркотиков.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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