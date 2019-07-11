11 июля 2019 - 17:57
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Постпред Ирана при ОЗХО призвал США к немедленному уничтожению своих ядерных оружий

Постпред Ирана при ОЗХО призвал США к немедленному уничтожению своих ядерных оружий

Тегеран, 11 июля, ИРНА - Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Алиреза Каземи настоятельно призвал к полной ликвидации химического оружия в мире для достижения целей Конвенции, заявив, что как можно скорее химическое оружие должно быть уничтожено его единственным владельцем, Соединенными Штатами.

Алиреза Каземи в среду, 19 июля, в своем выступлении в Исполнительном совете организации, напомнив о тридцати второй годовщине химического нападения режима Саддама на Сардашт, подчеркнул, что «односторонние санкции США против страны, который сильно влияет на лечение и приобретение лекарств пострадавшими и военными инвалидами, привели к больше боли и страданий для них.»

Каземи назвал эти санкции бесчеловечными действиями и призвал государства-члены предпринять коллективные и индивидуальные действия для противодействия им.

Каземи также призвал к полной ликвидации химического оружия в мире для достижения целей Конвенции и в этой связи призвал к немедленному уничтожению химического оружия его единственным владельцем, Соединенными Штатами.

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