Постпред Ирана при ОЗХО призвал США к немедленному уничтожению своих ядерных оружий

Алиреза Каземи в среду, 19 июля, в своем выступлении в Исполнительном совете организации, напомнив о тридцати второй годовщине химического нападения режима Саддама на Сардашт, подчеркнул, что «односторонние санкции США против страны, который сильно влияет на лечение и приобретение лекарств пострадавшими и военными инвалидами, привели к больше боли и страданий для них.»

Каземи назвал эти санкции бесчеловечными действиями и призвал государства-члены предпринять коллективные и индивидуальные действия для противодействия им.

Каземи также призвал к полной ликвидации химического оружия в мире для достижения целей Конвенции и в этой связи призвал к немедленному уничтожению химического оружия его единственным владельцем, Соединенными Штатами.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472