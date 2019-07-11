В Лондоне объявили о продолжении переговоров с Ираном для снижения напряженности

В четверг иностранные СМИ сообщили, что представитель британского премьер-министра заявил, что Лондон пытается снизить напряженность в отношениях с Ираном.

«Британия обеспокоена действиями Ирана по захвату британского танкера, и страна продолжит переговоры с иранскими властями по снижению напряженности в этом регионе», - говорится в сообщении.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источник в американском министерстве обороны сообщили, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сильно опроверг заявления минобороны США.

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