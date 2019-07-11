СМИ: премьер-министр Японии проведет в сентябре встречу с Рухани

Как отмечает газета, встреча состоится на полях генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке.

Японский премьер 12-13 июня совершил официальный визит в Тегеран в целях снижения напряженности между Ираном и США, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году. Тогдашним премьер-министром Японии был Такэо Фукуда.

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