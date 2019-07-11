11 июля 2019 - 16:29
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КСИР опроверг информацию о попытках задержания британского танкера в Персидском заливе

КСИР опроверг информацию о попытках задержания британского танкера в Персидском заливе

Тегеран, 11 июля. ИРНА — Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг утверждения министерства обороны США, появившиеся в некоторых СМИ о том, что иранские военно-морские силы  пытались задержать британский танкер в Персидском заливе.

"ВМС КСИР в Персидском заливе внимательно, последовательно и в обычном режиме исполняют поставленные задачи. За последние 24 часа не зафиксировано столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, " говорится в заявлении КСИР.

 "Если будет отдан приказ о задержании иностранного судна, военно-морские силы КСИР ... способны без промедлений и решительно справиться с этой задачей", отмечается в документе.

Западные СМИ со ссылкой на источник в американском министерстве обороны сообщили, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным CNN сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose сделал устное предупреждение и призвал корабли пропустить судно, что они и сделали.

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