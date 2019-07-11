Зариф: посланник Макрона предложил решение по деэскалации напряженности

"Он принес предложение по деэскалации напряженности (между Ираном и США)", сказал Зариф журналистам.

Он опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что советник Макрона якобы предложил Ирану прекратить свою ядерную деятельность в обмен на отмену антииранских санкций США. "Нет", сказал он, отвечая на соответствующий вопросю

По его словам, Бонн отметил, что французская сторона не намерена выступать в роли посредника в переговорах между Ираном и США, но он отметил, что Франция желает найти пути снижения напряженности.

Посланник президента Франции 9,10 июля совершил визит в Тегеран для консультаций с иранскими властями по вопросам ядерной сделки и снижению напряженности между Ираном и США. Он также провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД страны Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

Во время встречи посланник президента Франции с Рухани он передал ему послание Эммануэля Макрона, содержание которого не раскрывается.

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