Россия назвала задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным

"Возмутительно, что в условиях, когда Великобритания в качестве ближайшего союзника США совместно с властями Гибралтара предприняла по сути дела акцию, которая не вписывается в требования не просто международного права, но внутреннего законодательства ЕС, которое по нашей оценке не носит экстерриториального характера", сказал Рябков журналистам.

"В этих условиях продолжаются попытки возложить вину за всю эту сложную обстановку на Исламскую Республику Иран",- добавил замглавы МИД.

В прошлой неделе стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли иранские власти. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.

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