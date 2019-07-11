Аракчи и посланник Макрона обсудили экономическую войну США против Ирана

"Состоялись конструктивные переговоры с дипломатическим советником президента Франции (Эммануэля Макрона). Мы обсудили текущую экономическую войну и о том, каким может быть сбалансированное, разумное и окончательное прекращение огня", написал Аракчи в Twiter.
Посланник президента Франции 9,10 июля совершил визит в Тегеран для консультаций с иранскими властями по вопросам ядерной сделки и снижению напряженности между Ираном и США. Он также провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД страны Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Во время встречи посланник президента Франции с Рухани он передал ему послание Эммануэля Макрона, содержание которого не раскрывается.
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Тегеран, 11 июля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с посланником президента Франции Эммануэлем Бонном экономическую войну США против Тегерана и достижение "сбалансированного" прекращения огня.
"Состоялись конструктивные переговоры с дипломатическим советником президента Франции (Эммануэля Макрона). Мы обсудили текущую экономическую войну и о том, каким может быть сбалансированное, разумное и окончательное прекращение огня", написал Аракчи в Twiter.
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