Аракчи и посланник Макрона обсудили экономическую войну США против Ирана

"Состоялись конструктивные переговоры с дипломатическим советником президента Франции (Эммануэля Макрона). Мы обсудили текущую экономическую войну и о том, каким может быть сбалансированное, разумное и окончательное прекращение огня", написал Аракчи в Twiter.

Посланник президента Франции 9,10 июля совершил визит в Тегеран для консультаций с иранскими властями по вопросам ядерной сделки и снижению напряженности между Ираном и США. Он также провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД страны Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

Во время встречи посланник президента Франции с Рухани он передал ему послание Эммануэля Макрона, содержание которого не раскрывается.

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