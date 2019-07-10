10 июля 2019 - 20:08
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Иран потребовал отпустить задержанный в Гибралтаре нефтяной танкер

Иран потребовал отпустить задержанный в Гибралтаре нефтяной танкер

Нью-Йорк, 10 июля. ИРНА — Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи призвал власти Великобритании отпустить задержанный в Гибралтарcком проливе супертанкер с иранской нефтью.

В интервью BBC World Тахт Раванчи назвал пиратством и нарушением международных норм задержание танкера в Гибралтаре и призвал Лондон отпустить танкер.

4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 с иранской нефтью под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.  Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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