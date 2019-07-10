10 июля 2019 - 19:44
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News Code 83390667
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Рухани: Иран призывает участники СВПД в полной мере выполнять свои обязательства

Рухани: Иран призывает участники СВПД в полной мере выполнять свои обязательства

Тегеран, 10 июля. ИРНА — Иран призывает все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в полной мере выполнять свои обязательства по соглашению, заявил президент Ирана на встрече с посланником французского президента Эммануэлем Бонном.

Во время встречи посланник президента Франции с Рухани он передал ему послание Эммануэля Макрона, содержание которого не раскрывается.

Рухани поприветствовал усилия Парижа по снижению напряженности между Ираном и США и поблагодарил Макрона за его письмо, подчеркнув, что Тегеран приветствует любые усилия по снижению напряженности вокруг сделки.

"Двери для дипломатии по-прежнему открыты. Мы надеемся, что остальные участники СВПД воспользуются возможностью для достижения цели полного выполнения обязательств по сделке", заявил Рухани.

По его словам, основной целью Исламской Республики Иран является полное выполнение обязательств, принятых сторонами, и, если стороны выполнят свои обязательства, Иран предпримет дальнейшие шаги по выполнению своих обязательств.

Посланник президента Франции находится в Тегеране для консультаций с иранскими властями по вопросам ядерной сделки и снижению напряженности между Ираном и США.  Ранее он провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

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