Россия: США будут ответственны за слом проверок ядерной сделки в Иране

Москва, 10 июля. ИРНА — Ответственность за возможный слом механизма проверок в Иране целиком ляжет на США. Об этом как сообщает ТАСС заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на спецсессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу иранской ядерной сделки.

По его словам, нынешняя сессия Совета весьма необычна, потому что стороны обсуждают низкообогащенный уран, который обычно не попадает в поле зрения, поскольку не создает рисков распространения ядерного оружия. "Отклонения от СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) могут рассматриваться только в Совместной комиссии по СВПД. Могу сообщить, что Комиссия этим занимается. Инициатива спецсессии Совета исходила от США, объявивших СВПД "ужасной сделкой". На поверку Вашингтон осознает значение СВПД и добивается полного его соблюдения, правда почему-то только Тегераном", - написал Ульянов в Twitter.

Постпред напомнил, что США нанесли сокрушительный удар по одному из наиболее значимых глобальных дипломатических достижений и беззастенчиво нарушают резолюцию СБ ООН 2231, а также резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. "Вся ответственность за возможный слом механизма проверок в Иране целиком и полностью ляжет на Вашингтон. Негативные последствия отразятся и на всей системе гарантий агентства, - подчеркнул он. - Долгосрочная реализация СВПД требует полной приверженности всех сторон своим обязательствам при сохранении баланса интересов и опоре на принцип взаимности, составляющий суть "ядерной сделки", - отметил Ульянов.

В Вене в среду проходит специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на тему развития событий вокруг иранского ядерного досье. Запрос о проведении сессии направило постпредство США при международных организациях в Вене, которое уверено, что международное сообщество должно привлечь к ответственности власти Ирана после их шагов в отношении ядерного соглашения. 8 июля МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил уровень обогащения урана в 3,67%, который был ограничен ядерной сделкой. 1 июля в МАГАТЭ информировали, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой. Генеральный директор агентства доложил Совету управляющих о каждом отдельном шаге иранских властей.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил о первом этапе сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и давал другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к выполнению соглашения. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

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