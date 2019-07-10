На юго-западе Ирана зафиксировано около 30 афтершоков

По данным сейсмологического центра провинции Хузестан, в провинции зафиксировано около 30 афтершоков после землетрясения магнитудой 5.7 баллов, которое произошло в понедельник.

Отмечается, что последнее землетрясение магнитудой 3.3 балла произошло в 16:23 (по местному времени) в среду. Сила 24 афтершока составила более 3 баллов.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в городе Масджед-Солейман на севере провинции Хузестан. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 километров.

Толчки были ощутимы в соседних городах Ахваз, Абадан, Изе, Дезфул, Бави и Карун.

Ранее в центре неотложной медицинской помощи провинции Хузестан сообщили об одной жертве и 135 пострадавших.

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