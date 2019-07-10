Глава Генштаба: Иран не заинтересован в войне

Он сказал, что вооруженные силы Исламской Республики полностью готовы защитить территориальную целостность страны в случаю войны, однако Тегеран не заинтересован в развязывании войны с какой-либо страной.

Ранее он сказал, что Тегеран не оставит без ответа задержание властями Великобритании в Гибралтаре танкера Grace 1 с иранской нефтью.

По его словам, "сегодня враги стремятся запугать Иран при помощи психологического давления, и в этих условиях вооруженные силы страны несут ответственность за сохранение безопасности и поддержание мощи государства".

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