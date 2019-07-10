Экспорт ненефтяной продукции из месторождения "Южный Парс" вырос на 23%

Несмотря на санкции США, экспорт ненефтяной продукции из Южного Парса увеличивается.

Генеральный директор таможни экономической зоны Парс Ахмад Пурхейдар указал на экспорт 1 млн. 570 тыс. 474 тонн ненефтяной продукции со стоимостью 706 млн. 573 тыс. 971 долларов, заявив, что экспорт ненефтяной продукции в стоимостном выражении увеличился на 2%.

Южный Парс – крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 25 участков. Общие запасы газа на иранской части месторождения составляют более 12 трлн куб. м.

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