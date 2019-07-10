Тегеран: поэтапное сокращение обязательств по СВПД – неизменяемая стратегия ИРИ

Подвергнув критике европейцев из-за предпринятая непрактических шагов на пути выполнения своих обязательств по СВПД, Шамхани заявил: "Поскольку Европа не использовала одногодичную возможность, Иран решил выполнять свои обязательства в соответствии с актами других сторон; время реализации обязательств Ираном в одностороннем порядке прошло".

Шамхани назвал политику максимального давления США побежденную стратегию, подчеркнув, что Иран на практике доказал свою мощность в экономической, политической и оборонительной областях.

"Иран способен противостоять различным вызовам, с такой страной не можно говорить с языком давления", добавил он.

**Советник президента Франции: не буду передать послание Тегерану со стороны Вашингтона

Старший советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой встрече заявил, что он не прибыл в Иран в качестве посредника, и не передает никакое послание со стороны США.

По его словам, Эммануэль Макрон ищет совместной инициативы для прекращения экономического терроризма США против Ирана. "Я считаю, что этот шаг приведет к снижению растущей напряженности в регионе", добавил он.

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