Иран не будет вести переговоры под давлением: Зариф

Указав на визит старшего советника президента Франции в Тегеран, глава внешнеполитического ведомства Ирана в среду заявил журналистам: "Советник президента Франции сегодня прибыл с визитом в Тегеран, и встретится со мной после полудня; пока не знаю, какие темы он будет обсуждать, но наша позиция ясна".

Заявив, что Исламская Республика Иран действовала в рамках СВПД, Зариф отметил: "Проблема европейцев заключается в том, что они не готовы платить за свою безопасность, но это не главное для них. США – вот их главная проблема, потому что те вышли из СВПД. Они должны решить эту проблему".

Комментируя созыв экстренной встречу Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану по просьбе США, иранский министр иностранных дел заявил: "Интересно, что страна, которая нарушила СВПД, запросила встречу (Совета управляющих МАГАТЭ – ред.) по действиям Ирана, которые находятся в рамках СВПД".

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