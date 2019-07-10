Рухани назвал смешной просьбу США созвать экстренную встречу Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану

"Американцы запросили экстренную встречу Совета управляющих МАГАТЭ, потому что Иран сократил свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Это смешно! Ибо сами США нарушили СВПД, и никакая встреча не станет рассматривать этот вопрос", заявил в среду глава иранского правительства на заседании кабинета министров.
Заявив, что европейские государства также выразили обеспокоенность в связи с сокращением Ираном выполнения ряда свих обязательств по СВПД, Рухани отметил: "Вы не беспокойтесь об Иране, вы должны обеспокоиться о (действиях – ред) США, которые нарушили ядерное соглашение в полном объёме".
*Иран действует в рамках СВПД
Рухани подчеркнул, что Исламская Республика Иран действует в рамках СВПД. "Мы не нарушили и не нарушаем СВПД. Мы вам дали 14 месяцев. Даже ещё 2 месяца потом дали. Шаги Ирана правильные, верные и находятся в рамках закона", добавил он.
*Великобритания увидит последствия задержания танкера с иранской нефтью
Указав на задержание Великобританией танкера, везущего иранскую нефть через Гибралтар, Рухани заявил: "Британцы, которые сами оккупировали Гибралтар, совершили неправильный шаг, задержав танкер с иранской нефтью в территориальных водах Испании".
Призывая к обеспечению полной безопасности на международных судоходных линиях, иранский президент предупредил Великобританию о последствиях нарушения безопасности судоходных линий.
Тегеран, 10 июля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани назвал смешной просьбу США созвать экстренную встречу МАГАТЭ по рассмотрению недавних действий Ирана.
"Американцы запросили экстренную встречу Совета управляющих МАГАТЭ, потому что Иран сократил свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Это смешно! Ибо сами США нарушили СВПД, и никакая встреча не станет рассматривать этот вопрос", заявил в среду глава иранского правительства на заседании кабинета министров.
Your Comment