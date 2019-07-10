Тхэквондист принес золото Ирану в летней Универсиаде-2019 в Италии

Мир Хашем Хоссейни в первом матче обыграл представителя из Монголии со счетом 30:8.

Он потом одержал победу над тхэквондистами из Китайского Тайбэя, Хорватии и Южной Кореи.

В финале иранский спортсмен сыграл с соперником из Бельгии, разгромив его со счетом 20:3.

Иранка Захра Шейдани также одержала победу над соперницей из Норвегии и Таиланда, и вышла в четвертьфинал, где она уступила южнокорейской тхэквондистке.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392