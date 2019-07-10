Рябков обсудил ситуацию вокруг СВПД с представителями Британии, Франции и Германии

Отмечается, что 9 июля Рябков провел встречу с Бристоу, Берманн и Гжески, в ходе которой обсуждалась "ситуация с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), в том числе в свете запланированного на 10 июля внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ".

"С российской стороны было подтверждено, что необходимо активизировать коллективные усилия всех участников СВПД, включая Иран и страны "евротройки", в пользу сохранения договорённостей и обеспечения их дальнейшей полнокровной реализации на основе выполнения соответствующих обязательств всеми вовлеченными сторонами и с учётом принципа взаимности, на котором изначально строился план действий", - говорится в комментарии.

"Было также отмечено, что основным вызовом, препятствующим эффективному осуществлению СВПД, являются системные нарушения и подрывные действия со стороны США", - дополняется в сообщении.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392