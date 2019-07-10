10 июля 2019 - 11:26
Journalist ID: 1793
News Code 83389651
0 Persons

Иранские борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали на чемпионате Азии в Таиланде

Иранские борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали на чемпионате Азии в Таиланде

Тегеран, 10 июля, ИРНА – Борцы греко-римского стиля Ирана в первый день соревнований чемпионата Азии завоевали 3 золота и 1 серебро в Таиланде.

Чемпионат Азии среди юниоров 9-10 июля пройдет в провинции Чонбури (Таиланд).
Мохаммад Нагуси в весовой категории 77 кг, Хасан Форузанде в весовой категории 87 кг и Али Акбар Юсефи в весовой категории 130 кг выиграли золото. Саид Арджманди в весовой категории 63 кг также завоевал серебро.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
8 + 3 =