Франция назвала сокращением обязательств Ирана по СВПД реакцию на неправильное решение США

"Париж стремится создать пространство диалога между подписантами ядерного соглашения с Тегераном", отметил он.

Французские СМИ во вторник сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн отправится в Иран для снижения напряженности в регионе.

Ле Дриан особо отметил, что "при такой ситуации следует приложить все усилия к тому, чтобы создать пространство диалога". Именно по этой причине президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани, а в понедельник - с президентом США Дональдом Трампом, напомнил министр.

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