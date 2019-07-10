Франция назвала сокращением обязательств Ирана по СВПД реакцию на неправильное решение США

"Париж стремится создать пространство диалога между подписантами ядерного соглашения с Тегераном", отметил он.
Французские СМИ во вторник сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн отправится в Иран для снижения напряженности в регионе.
Ле Дриан особо отметил, что "при такой ситуации следует приложить все усилия к тому, чтобы создать пространство диалога". Именно по этой причине президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани, а в понедельник - с президентом США Дональдом Трампом, напомнил министр.
Тегеран, 10 июля, ИРНА – Призвав США к уменьшению напряженности в отношении Ирана, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал акт Тегерана по увеличению уровни обогащения урана неверной реакцией на неправильное решение Вашингтона по выходу из СВПД.
"Париж стремится создать пространство диалога между подписантами ядерного соглашения с Тегераном", отметил он.
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