Шамхани и Лаврентьев обсудили в Тегеране ситуацию вокруг ядерной сделки

Стороны обсудили, иранскую ядерную сделку, вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества и координации по региональным проблемам.

Во время переговоров Лаврентьев сказал, что достижение эффективной и устойчивой безопасности в регионе невозможно без учета роли и интересов Ирана.

Он указал на трехстороннюю встречу советников по национальной безопасности России, США и Израиля, заявив, что во время переговоров Москва подчеркнула, что присутствие Ирана в Сирии является законным.

По словам Лаврентьева, Россия выступила против неэффективной политики максимального давления на Иран.

Спецпосланник Путина добавил, что нельзя ожидать полной приверженности Ирана своим обязательствам по СВПД в то время, как остальные участники не соблюдают свои обязательства.

Шамхани, в свою очередь, сказал, что отношения между Ираном и Россией активно развиваются по многим направлениям.

Он также поблагодарил Лаврентьева за решительную позицию России по СВПД, нарушению американского беспилотника воздушного пространства страны, законному присутствию Ирана в Сирии, пиратству Великобритании супертанкера с иранской нефтью в Гибралтаре.

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