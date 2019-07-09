МИД Ирана оценил визит посланника Макрона в Тегеран

Ранее Мусави сообщил, что посланник президента Франции Эммануэль Бонн посетит Иран 9 и10 июля для консультаций по вопросам ядерной сделки.

"Двери для дипломатии по-прежнему открыты, поскольку мы не стремимся к эскалации напряжённости и конфронтации", пояснил Мусави. При этом он отметил, что Тегеран оставляет за собой право продолжать осуществлять свою правовую защиту в рамках СВПД.

По словам Мусави, "Тегеран готов прислушиваться к любым оценкам, если они делаются с целью снижения напряжённости и указывают на причину, по которой сложилась такая ситуация (выход США из СВПД).

Мусави также отметил, что Иран не получал позитивных сигналов от Европы после второго шага по сокращению своих обязательств по ядерной сделке, но заявил, что он не отрицает влияние дипломатических визитов в Иран.

Эммануэль Бонн 10 июня посещал Иран и обсудил вопросы по ядерной сделке.

В воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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