Лавров: Иран не нарушает ни ДНЯО, ни соглашение с МАГАТЭ

"Мы, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы ситуация вокруг Ирана и в том регионе, в целом, накалялась, обострялась. Мы рассчитываем, что Иран будет проявлять сдержанность, но мы не можем закрывать глаза на объективные факты, а факты таковы, что Иран, когда он сейчас начал обогащать уран выше 3,67% до 5% для начала, а затем еще будет, наверное, стараться это делать, он не нарушает ни ДНЯО, ни соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению", цитирует Лаврова РИА Новости.

"Поэтому рассматривать ситуацию необходимо с учетом этого", - подчеркнул глава МИД РФ.

При этом он отметил, что Москва пока не видит выхода из кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, все участники должны вернуться к выполнению своих обязательств.

"Мы пока не видим выхода из этой ситуации, кроме как настаивать на возвращении к базовым принципам СВПД, на возвращение всех участников СВПД к выполнению своих обязательств, я другого пути просто не вижу", сказал Лавров.

"Если есть у наших американских и других коллег, израильских, в частности, вопросы к Ирану в отношении его ракетной программы, в отношении того, какая политика у Ирана складывается в регионе, - это все можно обсуждать", отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Москва готова к министерской встрече "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), когда к этому созреют условия.

"Есть предложения собраться на уровне министров. Мы будем к этому готовы, но при понимании, что необходимо выйти на такое заседание с конкретными договоренностями, пока договоренности не просматриваются", сказал Лавров журналистам.

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