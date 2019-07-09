9 июля 2019 - 16:24
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Финляндия рассматривает присоединение к механизму INSTEX

Финляндия рассматривает присоединение к механизму INSTEX

Тегеран, 9 июля, ИРНА – Финляндия в понедельник сообщила о том, что страна рассматривает присоединение к финансовому механизму ЕС (INSTEX) для торговли с Ираном.

Финляндия поддерживает специальный финансовый механизм (INSTEX), разработанный Францией, Германией и Великобританией.
Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмидт в июне объявила, что INSTEX будет использован для поставки гуманитарных товаров в Иран.
С другой страны, постоянный посол Ирана при ООН назвал INSTEX прекрасным автомобилем без топлива.
Несмотря на то, что Европа ранее сообщила о проведении первых транзакций в рамках INSTEX, но пока механизм не выступил в силу.

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