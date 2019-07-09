Россия продолжит торговать с Ираном, несмотря на санкции США, заявил Чижов

"Наши здешние коллеги иногда задают вопрос, а почему Россия и Китай не создадут свой аналог INSTEX? На который мы отвечаем вопросом: а зачем он нам? Мы и так торговали и будем торговать, не обращая внимания на американские санкции", - сказал Чижов.

"С чего начал работу этот механизм (INSTEX – ред.)? С продуктов и медикаментов. Но они и так не подпадают под санкции США. Ирану нужно не это, ему нужна возможность продавать свою нефть", - отметил со своей стороны Чижов.

Товарооборот России с Ираном в 2018 году составил 1,5 млрд. долларов. Экспорт России в Иран в первом полугодии 2018 года составил $629.

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