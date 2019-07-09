В Тегеране открылась 11-я международная выставка Do-WinTech 2018

Международная выставка оконных и дверных технологий (Doors & Windows Technology International Exhibition (DoWinTech)- 2019 проходит с 9 по 13 июля в Тегеране при участии компаний из таких стран, как Италия, Турция, Китай, Германия, Оман, Катар, Афганистан, Ирак, Туркменистан и Азербайджанская Республика.

DoWinTech-2018 представит последние технические и научные достижения, новые материалы, инновационные разработки в области оконных и дверных технологий от производителей из Ирана и других стран.

За последние десятилетия развитие этой отрасли набрало невероятные обороты, увеличив импорт и экспорт в страну. В настоящее время в Иране самый прибыльный бизнес на строительных площадках связан с производством окон и дверей. Выставочная площадь составляет 43 000 кв.м.

Посетителям выставки DoWinTech в этом году будут продемонстрированы все виды окон и дверей для домов, садов, магазинов, больниц и промышленных предприятий из самых различных материалов, энергосберегающие окна и двери, специальные покрытия для окон и дверей, системы безопасности и блокировочные системы, новые решения и научные исследования в области оконных и дверных технологий, а также многое другое.

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