Задержание танкера в Гибралтаре не останется без ответа: глава генштаба ВС ИРИ

Начальник Генштаба ВС Ирана назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре ответным актом на действие ИРИ в отношении американского беспилотника на Персидском заливе.

"Задержание иранского танкера не останется без ответа, который мы дадим в нужном месте и нужное время", - заявил он.

По его словам, "сегодня враги стремятся запугать Иран при помощи психологического давления, и в этих условиях вооруженные силы страны несут ответственность за сохранение безопасности и поддержание мощи государства".

В понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 "актом пиратства".

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