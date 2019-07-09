9 июля 2019 - 15:27
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Задержание танкера в Гибралтаре не останется без ответа: глава генштаба ВС ИРИ

Задержание танкера в Гибралтаре не останется без ответа: глава генштаба ВС ИРИ

Тегеран, 9 июля, ИРНА - Тегеран не оставит без ответа задержание властями Великобритании в Гибралтаре танкера Grace 1. Об этом во вторник заявил начальник Генштаба ВС Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери.

Начальник Генштаба ВС Ирана назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре ответным актом на действие ИРИ в отношении американского беспилотника на Персидском заливе.
"Задержание иранского танкера не останется без ответа, который мы дадим в нужном месте и нужное время", - заявил он.
По его словам, "сегодня враги стремятся запугать Иран при помощи психологического давления, и в этих условиях вооруженные силы страны несут ответственность за сохранение безопасности и поддержание мощи государства".
В понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 "актом пиратства".

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