После задержания танкера"Grace 1" министерство иностранных дел ИРИ вызвало британского посла в Тегеране Роба Макера и передало ему ноту протеста Ирана в связи с незаконным актом Великобритании.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своём Twitter: "Иран не является ни членом ЕС, ни подпадает под какое-либо европейское нефтяное эмбарго. Когда я проверял последний раз, ЕС был против экстерриториальности. Незаконный захват Британией танкера с нефтью от имени "Группы-Б" – это пиратство, ясное и простое пиратство. Оно создаёт опасный прецедент и должно немедленно прекратиться".

Власти заморской территории Великобритании полагают, что танкер "Grace" 1 вёз сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии, что является нарушением санкций, введённых ЕС. Поэтому они задержали танкер.

Однако здесь существуют два противоречащих друг друга пункта: во-первых, предполагаемый нефтеперерабатывающий завод Банияс на самом деле не способен принять такой супертанкер. Во-вторых, Великобритания по просьбе США задержала танкер, но утверждает, что сделала это из-за санкций ЕС против Сирии.

ЕС в 2011 году ввёл односторонние санкции в отношении Сирии, которые не были одобрены Организацией Объединённых Наций.

Испания, считающая Гибралтар своей территорией, выступает против акта Великобритании. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель также объявил, что Великобритания по просьбе США задержала танкер.

Гибралтар — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова. Испания не признаёт британского суверенитета над Гибралтаром, полагая, что Великобритании принадлежит только укреплённый периметр города, а на остальные территории договор не распространяется.

Задержание Великобританией танкера, везущего иранскую нефть через Гибралтар, не только идёт вразрез с международными правовыми актами, но и свидетельствует о единогласии Лондона с Вашингтоном по внутренним и международным причинам.

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