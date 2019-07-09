9 июля 2019 - 13:34
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Более одной тонны наркотиков обнаружили в иранском Ираншахре

Более одной тонны наркотиков обнаружили в иранском Ираншахре

Захедан, 9 июля, ИРНА - Одна тонна 192 килограмма наркотиков были обнаружены в ходе спецоперации в Ираншахре, на юге Ирана. Об этом объявил начальник полиции Ираншахра генерал Мохаммад Ганбари.

По словам Ганбари, контрабандисты намеревались перевезти партию с юга в центральную часть страны, что было столкнуто с спецоперацией полиции.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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