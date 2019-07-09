Мужская сборная Ирана по тхэквондо завоевала бронзу в Универсиаде-2019 в Неаполе

3 июля, в итальянском городе Неаполе стартовал торжественное открытие 30-й Всемирной летней универсиады.

Соревнования проходят с 3 по 14 июля в трех кластерах региона Кампания – Неаполе, Казерте и Салерно. В программе соревнования по 18 видам спорта, в которых приняли участие около 8 000 спортсменов более чем из 170 стран. Сильнейшие спортсмены-студенты будут бороться за медали в водном поло, волейболе, бейсболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо, фехтовании, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7, футболе и парусном спорте.

Сборная Ирана после Южной Кореи и Китая заняла третье место и получила бронзу.

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