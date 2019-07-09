Желание американских туристов посетить Иран увеличилось на 62%

Но желание американцев посетить Ирана увеличилось в последние годы: с 2014 по 2016 их количество выросло до 62%.

"Несмотря на растущую напряжённость между Ираном и США и обострение ситуации в регионе, международные туристические агентства назвали Иран безопасным и гостеприимным туристическим направлением даже для американцев", говорится в тексте.

Как отмечает Skift, обострение политической ситуации между Ираном и США может привести к временному сокращению числа американских туристов в Иране, но кажется, что желание туристов из других стран мира посетить Иран растёт.

"Иран представляется страной, которая не приветствует гостей и туристов, но фактически иранцы иные, они душевные и гостеприимные люди. Иранцы любят показывать свою родину иностранцам", заявили в Skift.

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