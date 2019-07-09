Международный фестиваль "Искусство для мира" был номинирован на получение международный приз

По данным отдела по связям с общественностью и международным отношениям Международного фестиваля Искусства для мир, штаб-квартира этой комиссии находится в Риме, Италия, состоит из нескольких неправительственных организаций из разных стран, которые сотрудничают со Всемирной организацией ЮНЕСКО, и с 2017 года вознаграждает премию for Peace Award.

Премия вручается в честь Хавьера Вальдеса мексиканского журналиста, основателя газеты «Ríodoce» и лауреата ряда журналистских премий за работы об организованной преступности и торговле наркотиками. Он погиб в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Мексике, эта награда присуждается каждый год отдельным лицам и группам, которые занимаются вопросами мира, гуманитарных и благотворительных целей.

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