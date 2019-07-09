Устойчивая реализация СВПД может быть обеспечена на основе полной приверженности всех сторон своим обязательствам: МИД РФ

Обстановка вокруг СВПД требует сфокусированных и консолидированных усилий стран-участниц по поддержанию жизнеспособности этих договоренностей, являющихся знаковыми как для международного мира и безопасности, так и для целостности глобального режима ядерного нераспространения, заявили в МИД.

"Прозвучавшие на пресс-конференции в Тегеране 7 июля заявления представителей МИД и Организации по атомной энергии Ирана о твердом намерении сделать следующий шаг в плане постепенного отказа от обязательств в рамках ядерной сделки не должны вызывать ажиотаж, - заявили в дипведомстве. - Речь идет об исключительно добровольных обязательствах Ирана, взятых им в духе компромисса и ради заключения СВПД".

"Вместе с тем условия сделки были давно и грубо нарушены, - продолжили в министерстве. - И сделал это, как мы все знаем, не Иран. Возможность предметно обсудить данный вопрос представится на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ 10 июля, которое по иронии судьбы созывается по просьбе США, отказавшихся еще год назад от всех своих обязательств по СВПД и нарушивших резолюцию СБ ООН 2231, но требующих, чтобы Иран продолжил выполнять все договоренности".

Как напомнили в МИД РФ, добровольные обязательства Ирана по большому счету не имеют отношения ни к ядерному нераспространению, ни к требованиям заключенного Тегераном с МАГАТЭ Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительного протокола к нему.

"Все юридические обязательства и перед агентством, и в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Иран полностью соблюдает. Объект в Натанзе, как и все другие элементы иранской ядерной программы, находится под пристальным наблюдением инспекторов МАГАТЭ, а иранская сторона делает все от нее зависящее, чтобы помочь агентству, и обеспечивает абсолютную прозрачность всех проводимых работ", - подчеркнули в ведомстве.

Россия ожидает от МАГАТЭ официальной информации по поводу превышения иранской стороной уровня обогащения уранового продукта на предприятии в Натанзе сверх установленных СВПД лимитов и исходит из того, что основным источником достоверной информации на этот счет остается именно МАГАТЭ, обладающее исключительными полномочиями на осуществление мониторинга и проверочных мероприятий в свете резолюции СБ ООН 2231, информировали во внешнеполитическом ведомстве.

"Отдаем должное тому, что со стороны иранских представителей не прозвучало никаких заявлений по поводу приостановки или пересмотра проекта по модернизации исследовательского реактора в Араке, - обратили внимание в министерстве. - Все согласованные работы на этом участке идут по графику. Вовлеченным сторонам удалось интенсифицировать осуществление данного проекта, невзирая на отчаянное сопротивление и санкции со стороны США".

Как отмечается в комментарии, столь же решительные шаги необходимы и на других направлениях: "Нельзя поддаваться эмоциям: противники ядерной сделки только и ждут, как бы поскорее списать ее в историю. На заседании Совместной комиссии СВПД в июне были четко обозначены первостепенные вызовы, над устранением которых странам-участницам предстоит усиленно потрудиться. Такие решения, если судить по Араку, вполне достижимы".

"Уверены, что долгосрочная устойчивая реализация СВПД может быть обеспечена только на основе полной приверженности всех вовлеченных сторон своим обязательствам при сохранении баланса интересов и неизменной опоре на принцип взаимности, составляющий суть ядерной сделки", - заключили в дипведомстве.

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