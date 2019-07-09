Командующий КСИР Ирана: санкции против Ирана введены не из-за создания оружия, а из-за знания

"Санкции не направлены на предотвращение создания ядерного оружия Ираном, потому что они знают, что мы не будем использовать ядерное оружие, но их цель состоит в том, чтобы предотвратить развитие знаний, потому что они знают, что знание является авторитетом нации", - отметил он.

"Они очень хорошо знают, что по фетве Верховного лидера Ирана, ядерное оружие не имеет места в политиках Ирана", - добавил он.

"Мы должны получить знание, чтобы стать сильнее, убийство наших ученых также показывают, что враг противостоит нашим научным достижениям", - продолжил он.

"До Исламской революции у нас был доступ ко всем научным и технологическим формулам, но мы ничего не производили. Сегодня мы производим оружие, нефтеперерабатывающие заводы, лекарства, самолеты и все, что нам нужно", - заключил Салами.

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