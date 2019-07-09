9 июля 2019 - 10:32
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Командующий КСИР Ирана: санкции против Ирана введены не из-за создания оружия, а из-за знания

Командующий КСИР Ирана: санкции против Ирана введены не из-за создания оружия, а из-за знания

Мешхед, 9 июля, ИРНА - Экономические санкции против Ирана связаны не с созданием ядерного оружия страной, а с целью предотвращения прогресса в области знаний, заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хосейн Салами.

"Санкции не направлены на предотвращение создания ядерного оружия Ираном, потому что они знают, что мы не будем использовать ядерное оружие, но их цель состоит в том, чтобы предотвратить развитие знаний, потому что они знают,  что знание является авторитетом нации", - отметил он.

"Они очень хорошо знают, что по фетве Верховного лидера Ирана, ядерное оружие не имеет места в политиках Ирана", - добавил он.

"Мы должны получить знание, чтобы стать сильнее, убийство наших ученых также показывают, что враг противостоит нашим научным достижениям", - продолжил он.

"До Исламской революции у нас был доступ ко всем научным и технологическим формулам, но мы ничего не производили. Сегодня мы производим оружие, нефтеперерабатывающие заводы, лекарства, самолеты и все, что нам нужно", - заключил Салами.

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