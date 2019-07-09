Лучшего соглашения, чем СВПД не будет: Зариф

Мохаммад Джавад Зариф в своём Twitter написал, что команда "Б" уговорила (президента США Дональда – ред.) Трампа совершить глупость, полагая, что уничтожение СВПД путём экономического терроризма даст ему лучшую сделку.

"Поскольку становится всё более очевидным, что лучшей сделки не будет, они странным образом призывают Иран к полному соблюдению СВПД", написал Зариф.

"Выход есть, но не с командой Б", заключил он.

Команда "Б" состоящая из советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьер-министра сионистского режима Бенямина Нетаньяху, наследного принца ОАЭ Мухаммада бина Заида и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, за последний год своими непрофессиональными советами уговорила Трампа выйти из СВПД и совершить экономический терроризм в отношении иранского народа. Сегодня, когда Иран сообщает о сокращении своих обязательств по ядерной сделке, команда "Б" призывает Иран к полной приверженности своим обязательствам по СВПД.

Вашингтон в ответ на акт Тегерана США запросил экстренную встречу Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану.



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